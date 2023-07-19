Известный коллекционер и давний партнер «Слободы…» С.А. Афонин предоставил три печати.

Недавно закончившийся успешный выставочный проект Александровского музея-заповедника под названием «Палитра камня в истории» оставил не только исключительно позитивные отзывы гостей, но приятный и вполне осязаемый шлейф в виде пополнения нашей коллекции. Один из участников выставки, вдохновленный ее философским смыслом и художественной подачей, решил передать в дар музею вещи из личного собрания. Известный коллекционер и давний партнер «Слободы... » С.А. Афонин предоставил три печати, которые экспонировались на выставке.«Данные печати – подлинные, имеют художественную и культурную ценность, являются профильными предметами нашему собранию и соответствуют важному для нас направлению «Александров - город среднерусской провинции XVIII-XIX вв.». Они в хорошей сохранности и будут активно использованы в экспозиционной деятельности по означенному периоду», - сказала А.С.Петрухно, директор музея-заповедника «Александровская слобода», автор и куратор проекта «Палитра камня в истории».Два предмета дара специалисты определяют, как «печать-заготовка» по причине имеющихся в них минимальной незавершенности, а вот третья уже обоснованно названа «печатью именной», поскольку внизу ее короткая граненая ножка переходит в овальную матрицу с монограммой из букв «FM». Все три вещи датируются кон. XIX – нач. XX вв. и созданы из горного хрусталя мастерами Екатеринбургской губернии. (Горный хрусталь – это кристаллический, прозрачный, бесцветный кварц). С помощью резьбы, шлифовки и полировки кустари-камнерезы Екатеринбурга и окрестностей на гранильной фабрике и в частных мастерских выполняли заказы на невероятно востребованные тогда печати (кстати, печати из горного хрусталя производила и знаменитая ювелирная фирма Фаберже).Интересен следующий факт: в собрании музея давно хранится печать именная из сердолика, поступившая от потомка купеческого рода Н.В.Лавровской. «Монограмма при поступлении была расшифрована как «KW». Написание левой части литер на матрице печати из сердолика очень похоже с монограммой хрустальной печати, которая подарена С.А. Афониным. Это с большой долей вероятности свидетельствует, что и печать от Н.В.Лавровской была изготовлена также на Урале», - делает вывод Е. Жилкина, главный хранитель музея. Получается, что предмет-новичок внес ясность в место рождения «ветерана» музейной коллекции.