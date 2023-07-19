Вердикт вынес городской суд.

В Александрове таджик приговорен к 2 годам тюрьмы за драку у кафе «Минутка». Вердикт вынес городской суд.В прошлом году на День Победы иностранец ударил ножом уроженца одной из республик РФ, а затем сбежал с места преступления. Агрессора нашли в Москве. На допросах фигурант признался в содеянном.«При вынесении приговора судом учтено и противоправное поведение самого потерпевшего, который был инициатором конфликта и спровоцировал поножовщину», - уточнили в суде.Приговор может быть обжалован.