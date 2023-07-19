Впереди у пациента шесть недель амбулаторного наблюдения. В будущем он сможет полноценно работать и заниматься спортом.

Врачи Александровской ЦРБ провели первую операцию по эндопротезированию локтевого сустава. Об этом рассказали в региональном минздраве.В травматологию привезли 19-летнего пациента с переломом локтя. Травма требовала хирургического вмешательства. Врачи приступили к эндопротезированию головки лучевой кости. Операция длилась около часа. Парню вставили керамический протез, который вернёт руке подвижность. Уже на следующий день юноша мог сгибать и разгибать руку.Впереди у пациента шесть недель амбулаторного наблюдения. В будущем он сможет полноценно работать и заниматься спортом.