В городе Киржаче будут судить сбежавшего заключенного. Утвержден обвинительный акт в отношении...

В городе Киржаче будут судить сбежавшего заключенного.Утвержден обвинительный акт в отношении 29-летнего жителя города Гусь-Хрустальный, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Выяснилось, что в своё время (за совершение кражи) приговором Гусь-Хрустального городского суда обвиняемому было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год. Мужчина его отбывал в колонии-поселении, а если быть точнее, то в ФКУ «Лечебное исправительное учреждение № 8 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Владимирской области» в городе Киржаче.25 мая текущего года мужчина, работая на территории, решил сбежать.Осуждённый через отверстие в заборе совершил побег.Уже около 15-00 того же дня он был задержан сотрудниками правоохранительных органов на территории города Гусь-Хрустальный и передан работникам УФСИН.Мужчина признался, что "просто" хотел навестить свою семью.Пресс-служба региональной прокуратуры уточняет, что за совершение указанного преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до 4 лет.В данный момент дело направлено в Киржачский районный суд для рассмотрения по существу.Фото: pxfuel.com