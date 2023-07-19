Два молодых иностранца раскладывали наркотики в тайники, когда их задержала полиция. Один из фигурантов попытался сломать свой телефон, чтобы скрыть данные о местоположении других

Два молодых иностранца раскладывали наркотики в тайники, когда их задержала полиция. Один из фигурантов попытался сломать свой телефон, чтобы скрыть данные о местоположении других закладок. От сильного давления на корпус смартфон загорелся. Но это не помешало сотрудникам полиции отыскать нужную информацию на других телефонах, которые были у преступников. У 20 и 21-летнего иностранца полицейские обнаружили