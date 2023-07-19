В середине июля отмечается День образования органов государственного пожарного надзора. В МЧС области по этому поводу прошло торжественное собрание. Во Владимирской области в

В середине июля отмечается День образования органов государственного пожарного надзора. В МЧС области по этому поводу прошло торжественное собрание. Во Владимирской области в подразделениях органов надзора и дознания работают 106 человек. Как отметили в МЧС области, отличительная черта государственных инспекторов – многозадачность. Они занимаются предотвращением пожаров и профилактикой нарушений безопасности, разбираются в причинах возгораний, помогают