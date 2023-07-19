Подозреваемый задержан. Мужчина оказался ранее судимым. Решается вопрос об аресте душегуба.

В Меленках 53-летний мужчина до смерти забил 61-летнего собутыльника. Об этом рассказали в пресс-службе Следкома.В ночь с 16 на 17 июля компания из четырёх человек решила «накидаться». Во время застолья между хозяином дома и 53-летним гостем произошёл конфликт. Последний нанёс 61-летнему мужчине несколько ударов по голове и телу. Избитого госпитализировали, но в больнице он скончался от полученных травм.Подозреваемый задержан. Мужчина оказался ранее судимым. Решается вопрос об аресте душегуба.