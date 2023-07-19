В Следственном комитете рассказали о расследовании убийства, которое произошло в Меленках в ночь с 16 на 17 июля. По предварительным данным, в ту ночь в одном из домов города собрались четверо
<a href="https://33live.ru/novosti/19-07-2023-v-melenkax-ranee-sudimyj-muzhchina-ubil-xozyaina-doma-kotoryj-predostavil-emu-zhile.html" target="_blank">В Меленках ранее судимый мужчина убил хозяина дома, который предоставил ему жилье</a> - В Следственном комитете рассказали о расследовании убийства, которое произошло в Меленках в ночь с 16 на 17 июля. По предварительным данным, в ту ночь в одном из домов города собрались четверо
[url=https://33live.ru/novosti/19-07-2023-v-melenkax-ranee-sudimyj-muzhchina-ubil-xozyaina-doma-kotoryj-predostavil-emu-zhile.html]В Меленках ранее судимый мужчина убил хозяина дома, который предоставил ему жилье[/url] - В Следственном комитете рассказали о расследовании убийства, которое произошло в Меленках в ночь с 16 на 17 июля. По предварительным данным, в ту ночь в одном из домов города собрались четверо