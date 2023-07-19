В Следственном комитете рассказали о расследовании убийства, которое произошло в Меленках в ночь с 16 на 17 июля. По предварительным данным, в ту ночь в одном из домов города собрались четверо

В Следственном комитете рассказали о расследовании убийства, которое произошло в Меленках в ночь с 16 на 17 июля. По предварительным данным, в ту ночь в одном из домов города собрались четверо знакомых. Они решили вместе выпить. Во время употребления спиртного между 61-летним хозяином дома и его 53-летним гостем случилась ссора. Пьяный ранее судимый мужчина стал