На гусениц, которые поедают дубовые листья, пожаловался житель Владимира. Он написал обращение в Россельхознадзор. На месте побывала комиссия. Сотрудники природоохранного ведомства

На гусениц, которые поедают дубовые листья, пожаловался житель Владимира. Он написал обращение в Россельхознадзор. На месте побывала комиссия. Сотрудники природоохранного ведомства отобрали экземпляры гусениц и направили их в лабораторию. Оказалось, это некарантинный вредитель – зеленая дубовая листовертка. Из пресс-релиза Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям Гусеницы зеленой дубовой листовертки уничтожают листву раннецветущих форм