В результате поимки контрабандистов таможенники завели пять уголовных дел.

Владимирская таможня пресекла контрабанду лесоматериалов на 10 млн рублей. В результате поимки контрабандистов таможенники завели пять уголовных дел.Как рассказали в пресс-службе ведомства, злоумышленники планировали вывезти 1000 «кубов» леса в Узбекистан. В декларациях они указали недостоверные данные об экспортируемых пиломатериалах.Заместитель начальника Владимирской таможни Игорь Губанин уточнил, что на фигурантов возбуждены дела по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов.