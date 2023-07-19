Так, в Уршельском, Палищенском и Тихоновском лесничествах не обустроено почти 20 км минерализованных полос. В Курловском, Палищенском и Тихоновском не ухожено 48 км полос.

Во Владимирской области прокуроры требуют защитить нацпарк «Мещёра» от пожаров. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.Так, в Уршельском, Палищенском и Тихоновском лесничествах не обустроено почти 20 км минерализованных полос. В Курловском, Палищенском и Тихоновском не ухожено 48 км полос.Меры прокурорского реагирования не заставили сотрудников ФГБУ «НП «Мещера» пошевелиться. Теперь прокуратура хочет через суд обязать нацпарк привести земли в порядок.Напомним, что в прошлом году в заказнике произошло 12 лесных пожаров, общей площадью 3,7 га, в том числе на указанных выше территориях.