Владимирские стилисты рассказали, как поменять образ с помощью шляпки. Какими бывают шляпки? И как...

Владимирские стилисты рассказали, как поменять образ с помощью шляпки.Какими бывают шляпки? И как кардинально они могут изменить образ? Стильные летние идеи от владимирских стилистов в репортаже Дарьи Петуховой.Элегантный брючный костюм, книга и, конечно, шляпка. Без нее образ Марии был бы не таким изящным. Неотъемлемый атрибут дамского гардероба прошлых веков и сегодня на особом счету. Женщину в шляпке забыть невозможно.Мария - студентка:- Ну я считаю, что головной убор летом - это, вообще, универсальная вещь. То есть, иногда составляешь образ и думаешь, чего-то не хватает. И тут надеваешь шляпу и все - лук играет.Современные модницы считают, что именно шляпки вносят шарм в повседневность: "раскрашивают" наряд, подчеркиваютНежность и утонченность его обладательницы. У шляпки как и у любого аксессуара есть свои нюансы. Летом, например, идеальны шляпы из соломы или плетеные из тонких веревочек - подсказывает стилист.Александра Креар - стилист, дизайнер одежды:- Чем шире поля, тем эффектнее выглядит, и тем более в тренде, эта шляпа. Но вот такие вот вещи, как бы бант - это очень хорошо. Но я рекомендую банты, которые продаются в комплекте - снимать все таки, потому что он выглядит немножко так странно. А повязывать сюда, действительно, красивые шарфы из натурального шелка тонкие. И это будет выглядеть гораздо эффектнее.Сегодня, когда жизнь бежит, а не идет - большинство горожан отдает предпочтение комфортному спортивному стилю. Кепки, бейсболки, солнцезащитные козырьки - разнообразят неброский образ и защитят от ультрафиолета.Александра Креар - стилист, дизайнер одежды:- Такой спортивный козырек - он полупрозрачный. Причем там ультрафиолетовая защита, как бы лицо защищено. При этом опять же очень современно, очень эффектно, очень спортивно получается.Красочные платки, ковбойские... нет, не шляпы - банданы - сегодня актуальный атрибут музыкантов, суровых байкеров. И не только...Александра Креар - стилист, дизайнер одежды:- На Даше бандана, которая сразу же сделала ее образ более брутальным. Она сразу начала искать мотоцикл. На мне - шелковая косынка, которая может повязываться, помните, как наши мамы носили под волосики - именно, как косыночка. И можно делать узлы различные, то есть ее завязывать спереди, делать как ободок этот шелковый платок. То есть вариантов огромное количество.Панамки, кепки, косынки- еще и полезный летний тренд: и образ дополнят, и защитят волосы от выцветания, а организм - от теплового удара.Александра Креар - стилист, дизайнер одежды:- Головные уборы в тренде всегда. Хотя, вызывают всегда вопросы у людей. Люди боятся применять головные уборы. Им кажется, что это выглядит как-то странно. То есть, если я надену шляпу, как на меня будут смотреть. А вообще, головные уборы являются очень хорошим способом разнообразить свой гардероб, потому что даже меняя головной убор - мы меняем кардинально стилистику образа.В общем, заключает стилист, не нужно бояться экспериментировать. Лето - время радовать себя и окружающих интересными яркими образами. И выбор головного убора тут во всех смыслах превыше всего.Дарья Петухова, Алексей Ковалев, Вести-Владимир