Во Владимире появилось новое граффити, которое посвящено самим уличным художникам. Ловите его! Во...

Во Владимире появилось новое граффити, которое посвящено самим уличным художникам.Ловите его! Во Владимире появилось новое граффити от Мишкина, посвященное уличным художникам. Этой работой он открывает фестиваль уличного искусства Загогули - уже традиционный для областной столицы.На стене - персонажи из кинофильма "Охотники за привидениями".По словам уличного живописца, чаще всего они рисуют, боясь быть пойманными. Поэтому незаметно прийти и уйти - их девиз. Где появилось новое произведение, Мишкин по традиции предлагает отгадать самим зрителям.