Во Владимире в поле зрения «народных контролёров» попали отделы продажи табака, его аналогов и устройств для курения.

Во Владимире в поле зрения «народных контролёров» попали отделы продажи табака, его аналогов и устройств для курения.В столице области продавцы «парилок» и других видов электронных сигарет, очевидно, не боятся штрафов. Иначе как объяснить, что нарушения закона фиксируют в большинстве проверенных точек: открытые витрины, скидки, рекламу, продажу вейпов несовершеннолетним?Итак, с 1 июня в России запретили розничную торговлю устройствами для потребления никотинсодержащей продукции на ярмарках, дистанционно, через автоматы. Закон обязывает продавцов закрывать витрины с вейпами, прекратить рекламные акции и не делать на такую продукцию скидки. За нарушения — штрафы до 3 тысяч для физлиц и до 50 тысяч для организаций. И, разумеется, нельзя продавать «парилки» людям, не достигшим 18 лет, за это штрафы от 40 до 600 тысяч рублей.И в первый раз...Первый рейд общественники провели в начале июля. Из девяти магазинов, которые посетили активисты, не выявили ни одного нарушения только в одном. Активист проекта «Народный контроль» Дмитрий Калугин рассказал:– После введения законодательного определения устройств для потребления никотинсодержащей продукции, а также запрета на стимулирование, рекламу, открытую продажу и реализацию несовершеннолетним таких устройств прошло чуть больше месяца, то есть время для адаптации бизнеса у предпринимателей было, но, как показали результаты мониторинга, нарушения тогда фиксировали в 90% специализированных торговых точек.На днях активисты решили проверить, как продавцы справились с «домашним заданием» – устранили выявленные в начале месяца нарушения. В рейдах, как правило, участвуют очень молодые активисты, которые сами едва преодолели порог совершеннолетия. А с ними – несовершеннолетние подростки лет 16 в качестве героев контрольных закупок.Три из восьмиНа этот раз юные общественники побывали в восьми торговых точках, где продают вейпы. В реготделении «Народного фронта» назвали конкретные адреса: проспект Строителей, 20, проспект Строителей, 28, проспект Строителей, 19, ТЦ «Черёмушки», ул. Верхняя Дуброва, 36а, проспект строителей, 46г, ул. Горького, 133.Из проверенных восьми отделов только в трёх не продали «парилку» 16-летнему подростку. В пяти приобрести модную, но вредную никотинсодержащую «игрушку» получилось без проблем, документы продавцы не попросили.Будут «кошмарить»Кроме незаконной продажи подростку сохранился и ворох тех же нарушений, с которыми продавцы клятвенно обещали проститься. Незакрытые витрины с никотинсодержащими жидкостями и устройствами для их употребления, рекламные акции, проводимые на момент рейда, щедрые скидки на всю или часть продукции, дисконтные карты и группы в социальных сетях, ведущие активную работу», — как говорится, в наличии и в ассортименте.К продавцам, пойманным за руку на продаже вейпов несовершеннолетним, вызвали сотрудников правоохранительных органов. Протоколы «народных контролёров» передали в Роспотребнадзор. Молодые активисты пообещали и дальше «кошмарить» сигаретный бизнес в нашей области. В данном контексте это звучит обнадёживающе, ведь в СМИ всё чаще появляются страшные новости о гибели подростков после курения «безобидных парилок»...Мнение экспертаКоординатор федерального проекта «Народный контроль» во Владимирской области Дмитрий Семёнов:– Специалисты отмечают в последние два-три года волнообразно нарастающее увлечение детей и подростков новомодными «парилками», которые находятся в свободной продаже и открытом доступе. После введения законодательных ограничений на их реали­зацию аналогично сигаретам далеко не все продавцы выполнили новые нормативные требования, что можно видеть по итогам каждых совместных мониторинговых мероприятий «Народного контроля» и ОНФ. Работу в этом направлении будем обязательно продолжать.В темуС 9 мая для организаций и ИП ввели повышенные штрафы за продажу несовершеннолетним табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции (ФЗ от 28.04.2023 № 175-ФЗ) со штрафами по новой редакции ч. 3 ст. 14.53 КоАП РФ: от 40 до 60 тыс. руб. – для граждан (до этого был максимум 40 тыс.), от 150 до 300 тыс.руб. – для ИП и должностных лиц организаций (был максимальный штраф 70 тыс.), от 400 до 600 тыс. руб. – для организаций (раньше был максимум 300 тыс.).