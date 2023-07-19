Встали на защиту Родины. Во Владимире проводили бойцов в зону СВО. Тех, кто идёт служить по...

Встали на защиту Родины. Во Владимире проводили бойцов в зону СВО. Тех, кто идёт служить по контракту. Слово Марии Платанюк.- Строй налево- становись!Уже в статусе военнослужащих Российской Федерации. Те, кто решил присоединиться к своим. Для этих мужчин сомнений не было. Они нужны там, на рубежах нашей огромной страны.- Товарищи, братья, нашу Родину надо защищать. Победа будет за нами!Алексей Ильич в зону специальной военной операции отправляется уже в третий раз. Решение осознанное, взвешенное, МУЖСКОЕ.Алексей, военнослужащий по контракту:- Священный долг каждого мужчины Российской Федерации защитить свою землю. Защитить мирный народ, уничтожить фашизм, чтобы наступил мир. Чтобы процветало всё. Чтобы дети не знали взрывов.Владимирская область активно выполняет государственные задачи. Пункты отбора на службу по контракту действуют в областном центре и всех районах региона.Алексей, военнослужащий по контракту:- Я изъявил желание, я поехал. Всё. Это мое решение. Моё личное. Меня никто не заставлял. Это мое лич-но-е решение.- И если есть начало у войны, то будет в ней и день Победы!Песня "Родины сыны" от дуэта "Иван-Ольга"- обо всех защитниках. Композиция родилась в мае этого года.Вместе с губернатором Александром Авдеевым Иван и Ольга Лескины побывали в зоне СВО. Дав 2 концерта. В военном госпитале и в расположении одной из мотострелковых дивизий.Ольга Лескина, композитор, лауреат всероссийских и международных конкурсов (Арт-проект "ИванОльга"):- Когда нам позвонили, сказали: "Вокальный дуэт, вы готовы? И мы вместе сказали: Да, готовы* Мы им только желаем нашей победы, силы, отваги, чтобы у них всё было хорошо))Напутствия и самые добрые слова звучат от сотрудников военкоматов, ветеранских организаций, представителей правительства области. Провожают своих мужчин и семьи.Елена Янина, заместитель министра образования и молодежной политики Владимирской области:- Хочу вам пожелать, конечно, удачи, конечно, благополучного возвращения сюда на благодатную владимирскую землю. Возвращения к родным, близким, тем, кто вас ждёт, кто мысленно будет каждый день с вами.Генералу -майору Владимиру Фёдорович Харченко- 81. Говорит, если бы не возраст, сам отправился бы на Донбасс.Решением земляков гордится.Владимир Харченко, генерал-майор:- Вы приняли правильное решение пойти защищать суверенитет нашей Родины. Победы! И возвращайтесь живыми, здоровыми, с орденами и медалями.Благословил бойцов священник. Сейчас защитники направляются в учебные части. В зону СВО они уедут только после тщательной военной подготовки.Мария Платанюк "Вести-Владимир".