Во Владимирской епархии прошел молодежный крестный ход памяти святого благоверного князя Андрея...

Во Владимирской епархии прошел молодежный крестный ход памяти святого благоверного князя Андрея Боголюбского.Все подробности- в нашем репортаже.Священный путь - от места рождения князя Андрея в селе Кидекша до места его трагической гибели в Боголюбове.Анна, участница молодежного крестного хода, г.Санкт-Петербург:- Очень благодатная атмосфера. Мне очень нравится, идешь сквозь деревни, села. Общая молитва.. Ощущение, что Господь рядом. И будто даже не замечаешь эти расстояния, километры, будто просто летишь.А километров- 42. Все это время, пусть с остановками, преодолела сотня православных ребят разного возраста со всей России. Это уже пятый молодежный крестный ход, который организовывает владимирская епархия.Владимир, участник молодежного крестного хода , г.Лакинск:- Я увидел такую большую доброту людей. Что такая помощь может быть вообще в человечестве.Марина Спиридонова, руководитель молодежного хора:- Ребята себя достойно показали, с энтузиазмом, пели. И, конечно, их молитвенный настрой, молодых сердец, всегда очень ценен.Заполицы, Мордыш, Васильково, Порецкое - в каждом населенном пункте - беседа со священнослужителями. На темы, которые волнуют.Владимир, священнослужитель:- Каждый человек, я думаю, их внутри переживает. Скорби, вопросы.. И каждый, проходя этот крестный путь.. Господь сказал: отвергни самого себя, возьми крест свой и последуй за мной. И здесь это научает нас не каждому по отдельности нести этот крест, а нести его в сплоченности.Закончился крестный ход в Свято-Боголюбовском женском монастыре у часовни, где три дня после убийства заговорщиками лежало тело святого благоверного князя. Завершение духовного похода- молитвы. За родных, за ближнего. За спокойствие на душе и в мире. За то, чтобы всегда идти так - не в одиночку. Вместе.Анастасия Сахарова при содействии Владимирской епархии. Вести-Владимир.