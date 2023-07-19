Большинство из них - стационарные.

Во Владимирской области для фотовидеофиксации нарушений ПДД установлено 179 камер. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.Среди них: 124 – стационарные, ещё 33 комплекса работают на М-7.Кроме того, на дорогах 33-го региона функционируют 20 и две мобильных системы регистрации нарушителей.Цель комплексов - отслеживать превышение скорости, непристёгнутый ремень безопасности, разговоры по телефону за рулём, выключенные фары и другие «грехи» автомобилистов.