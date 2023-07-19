Девушки учатся в школе №4 в Собинке и №1 в Коврове.

Во Владимирской области две выпускницы дважды сдали ЕГЭ на 100 баллов. Девушки учатся в школе №4 в Собинке и №1 в Коврове.Так, Вероника Качалова получила высший балл на ЕГЭ по русскому языку и обществознанию, а Елизавета Сидлик — по русскому языку и химии.Всего в регионе 45 стобалльников, а 513 одиннадцатиклассников закончили школу золотые медали.Чаще всего на 100 баллов задания выполнены по русскому языку (17 раз), 12 школьников получили 100 баллов по обществознанию, 9 - по химии, 4 - по литературе, 3 - по истории, 2 - по профильной математике.По количеству медалистов лидируют Владимир - 183 подростка и Ковров - 86.