Система состоит из 179 комплексов фотовидеофиксации. Большая часть из них – стационарные. Ещё 33 комплекса установлены на федеральной трассе М-7«Волга» в пределах Владимирской области. Камеры

Система состоит из 179 комплексов фотовидеофиксации. Большая часть из них – стационарные. Ещё 33 комплекса установлены на федеральной трассе М-7«Волга» в пределах Владимирской области. Камеры фиксируют и передают данные в региональную систему. Кроме того, на дорогах области функционируют 20 передвижных и 2 мобильных комплекса фотовидеофиксации. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!