Накануне в регионе подтвержден новый очаг АЧС.

Во Владимирской области после вспышек АЧС и создали чрезвычайную противоэпизоотическую комиссию. Решение принял губернатор Александр Авдеев.Состав сформируют в Белом доме. Чиновники займутся анализом текущей ситуации и предупреждением возникновения новых очагов распространения вирусов животных. Власти также разработают меры по ликвидации вспышек опасных заболеваний и созданию условий для работы ветеринаров. Курировать орган будет вице-губернатор Ремига.Напомним, что накануне в регионе четвертый случай африканской чумы свиней.Как говорится, гром не грянет, чиновник не перекрестится.