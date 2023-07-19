Во Владимирской области вносятся изменения в порядок регулирования тарифов на пассажирские...

Во Владимирской области вносятся изменения в порядок регулирования тарифов на пассажирские перевозки.Об этом на днях сообщило Министерство цен и тарифов Владимирской области в своем официальном сообществе Вконтакте.Что это значит? В данный момент Министерством проводится работа по внесению изменений в региональный Порядок регулирования тарифов на пассажирские перевозки.В отношении городских перевозок предлагается предусмотреть, цитируем, «установление индивидуальных тарифов на перевозку пассажиров для каждого Перевозчика».Уточняется, что при этом взаиморасчеты с пассажирами будут вестись по единому тарифу, учитывающему затраты того, кто перевозит людей.Такая система возможна на территории муниципальных образований, работающих по определению «единого транспортного агента» (статья 14 Федерального закона "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации").Фото: pxfuel.com