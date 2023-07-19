Во Владимирской области вынесен приговор участнику массовой драки. Приговором Александровского...

Во Владимирской области вынесен приговор участнику массовой драки.Приговором Александровского городского суда установлено, что вечером 9 мая 2022 года у кафе «Минутка» в Александрове произошла массовая потасовка между выходцами из Таджикистана и одной из республик России, сообщила пресс-служба Александровского городского суда.Осужденный ударил потерпевшего ножом, причинив тяжкий вред здоровью, затем скрылся с места происшествия, выехав в Таджикистан. Но через несколько месяцев был задержан и дал признательные показания.При назначении наказания суд учел, что осужденный признал вину и раскаялся в содеянном, ранее не привлекался к уголовной и административной ответственности, имеет семью и малолетнего ребенка. Также он написал явку с повинной, активно сотрудничал с органами следствия. И сам потерпевший примирился с виновным и просил о смягчении наказания. Кроме того, судом учтено противоправное поведение потерпевшего, который явился инициатором конфликта и спровоцировал преступление.За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением ножа, виновный осужден на срок 2 годалишения свободы.Приговор в законную силу не вступил.Фото: https://www.pxfuel.com