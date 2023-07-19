По словам Анастасии Волочковой, банщик Сергей никогда не нападал на нее во время отношений.

По словам Анастасии Волочковой, банщик Сергей никогда не нападал на нее во время отношений.Несколько недель назад в Сеть просочилась информация, что бывший любовник балерины банщик Сергей Кузнецов избил свою супругу. Благоверную, кстати, тоже зовут Анастасию. Ее увезли в больницу с травмами, а мужчину доставили в отделение полиции.По некоторым данным, причиной инцидента стала ревность Сергея. Однако Волочкова уверена, что конфликт с женой произошел из-за ее подозрений. Якобы Кузнецов отказывался удалять фотографии с балериной даже после свадьбы, да и продолжал общаться с ней общаться.В беседе с Анастасия Волочкова рассказала про агрессию арестованного бывшего возлюбленного. По ее словам, с его стороны ни разу не было проявлений подобного рода. "Он ко мне прекрасно относился", – отметила Волочкова.Сейчас Сергею Кузнецову грозит наказание по статье об умышленном причинении вреда здоровью. Бывшего любовника балерины могут "засадить" на восемь лет.Не так давно Анастасия Волочкова попала в очередной скандал. Артистка заявила, что дочь не хочет видеть ее на выпускном. Якобы Ариадна попросила мать не приходить, так как боялась, что все внимание будет приковано к балерине. Волочкова сильно обиделась на ребенка, заявив, что дочь просто настраивают против нее.