Председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв и сенатор Ольга Хохлова подписали соглашение о сотрудничестве ЗС с региональным филиалом фонда «Защитники Отечества», который помогает ветеранам СВО.

Председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв и сенатор Ольга Хохлова подписали соглашение о сотрудничестве ЗС с региональным филиалом фонда «Защитники Отечества», который помогает ветеранам СВО.Государственный фонд «Защитники Отечества» создали указом Президента РФ для консультативной помощи и других видов поддержки участников и ветеранов СВО, членов их семей, родных и близких погибших бойцов. В нашем регионе филиалфонда и его районные отделения эффективно действуют уже почти полтора месяца, а теперь они ещё и заручились поддержкой главного органа законодательной власти области.– Сейчас фонд делает всё возможное, чтобы помогать и демобилизованным воинам, и членам их семей. В самом деле, людям, которые участвовали в боевых действиях, во многих случаях нужна и моральная поддержка, и материальная. Здесь как раз оказывают и юридическую, и психологическую помощь. Здесь есть и средства реабилитации, и много других направлений работы, – поделился впечатлениями Владимир Киселёв.Правильные решенияЧлен Совета Федерации Ольга Хохлова перед встречей в фонде участвовала в проводах очередной группы добровольцев из нашей области в зону СВО. Сенатор подчеркнула, что российские законодательные органы всех уровней максимально чутко и быстро реагируют на потребности защитников страны,а также их родных и близких.Поэтому необходимость сотрудничества законотворцев с такими организациями, как «Защитники Отечества», вполне очевидна.– Наши земляки поехали добровольцами на передовую. Это настоящие защитники, патриоты. Очень важно, что у нас в области есть такие мужчины, которые принимают правильные решения. Многим кажется, что происходящее далеко от нас, но ведь оно может приблизиться, если не будет защитников. Поэтому мы, законодатели, готовы идти навстречу их предложениям, пожеланиям и совершенствовать законодательство. Мы этим занимаемся вплотную, –заверила Ольга Хохлова.Строго индивидуальноРуководитель регионального филиала «Защитников Отечества» Светлана Никитина рассказала, что самая востребованная мера поддержки у вернувшихся с передовой – социализация и возвращение в мирную жизнь. Не менее важно помогать в трудоустройстве, медицинской реабилитации, защите прав – спектр работы очень широк. Во всех случаях подход к каждому индивидуален – это один из принципов работы фонда. Партнёрству с Законодательным Собранием работники фонда рады, поскольку дело новое, а существующее правовое поле не всегда позволяет оперативно решать насущные задачи.– Мы с Владимиром Николаевичем Киселёвым обсудим возможность поправок к постановлению об оказании мер поддержки по направлению «санаторно-курортный отдых» и предоставлению внеочередного права на него детям участников СВО и семьям погибших бойцов, – сообщила Светлана Никитина.– Депутаты Законодательного Собрания сделают всё возможное, чтобы поддержать работу фонда, – заверил спикер ЗС.– В случае необходимости сможем помочь в оказании правовой поддержки. Кроме этого, руководитель фонда уже обратилась с конкретным предложением, которое мы обсудим вместе с Губернатором области.Договорённость о сотрудничестве председатель Законодательного Собрания и руководитель регионального филиала «Защитников Отечества» скрепили подписанием соглашения.