Власти готовы заплатить за работы 23,5 млн рублей.

Здание правительства Владимирской области облицуют вентфасадом. Власти готовы заплатить за работы 23,5 млн рублей.«Строители снимут плиты с крылец и колонн, а затем положат новый материал. Будут использованы плиты из ракушечника и туфа, а также керамические. На цоколе предусмотрено устройство вентфасада», - указано в техзадании.Подрядчика выберут в конце июля. Сдать объект необходимо к весне. Гарантия составит 5 лет.Напомним, что Белый дом построен в 1988 году в едином для областной столицы белокаменном стиле. По аналогии возведены ж/д вокзал, драмтеатр, филармония, дворец культуры, библиотека, здание полиции на Горького.