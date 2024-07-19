Цена «социального квадрата» составляет 88 тыс. рублей.

В третьем квартале 2024 года стоимость квадратного метра социального жилья во Владимире увеличится до 88 808 рублей. Решение об этом было опубликовано на официальном сайте мэрии 18 июля. Ориентировочная цена квартиры площадью 40 квадратных метров составит около 3,5 миллионов рублей.В 2022 году цена за квадратный метр была 71,5 тысяч рублей. За год она выросла на 11 тысяч и достигла 82 418 тысяч рублей к четвертому кварталу 2023 года. Среднерыночная стоимость жилья используется для определения малоимущих граждан и предоставления им жилья по программе социальной аренды. Из этой суммы рассчитываются субсидии на улучшение жилищных условий и помощь в покупке квартир для нуждающихся.