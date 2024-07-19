Гуманитарный конвой Правительства Владимирской области доставил нашим бойцам на передовую 23 тонны...

Гуманитарный конвой Правительства Владимирской области доставил нашим бойцам на передовую 23 тонны грузаСамое необходимое для наших земляков на фронте собрал Меленковский район. В составе груза: стройматериалы, мотоциклы, велосипеды, обмундирование, генераторы, бензопилы, сварочные аппараты, вода, продукты.Сопровождал груз Алексей Антипов, координатор группы "Меленки. Своих не бросаем". Транспорт предоставило правительство региона.Защитники искренне благодарят всех, кто поддерживает их.- Огромный привет всем меленковским жителям, Меленковскому району, всем огромное спасибо - за то, что помогали, помогают, и, надеюсь, будут помогать.- Спасибо всем! Родителям, жёнам, детям, скоро вернёмся. Мы рады, что вы с нами!