16 июля в Тульском кремле состоялась первая зрительская премьера документального сериала «Тайны Карениной» (18+). Город для проведения премьеры был выбран неслучайно. Именно в Туле состоялось

16 июля в Тульском кремле состоялась первая зрительская премьера документального сериала «Тайны Карениной» (18+). Город для проведения премьеры был выбран неслучайно. Именно в Туле состоялось знакомство Льва Николаевича Толстого с Марией Александровной Гартунг — старшей дочерью Александра Сергеевича Пушкина. Мария стала одним из ключевых прототипов Анны Карениной и она же во многом подарила Анне свой