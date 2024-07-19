Как подставка оказалась креслом?: в музее-заповеднике Александровская слобода сделали...

"Как подставка оказалась креслом?": в музее-заповеднике "Александровская слобода" сделали открытиеЛюбопытное "фондовое" открытие снова сделали сотрудники "Александровской слободы". Предмет, который долгое время находился на хранении в музее-заповеднике, числился как "подставка под печатные издания" и датировался 19 веком. А на самом деле оказался...креслом. И куда более древним.Сомнения в том, что предмет правильно атрибутировали, возникли в ходе пристального изучения и окончательно развеялись после реставрации. В экспертном заключении специалисты подробно описали его как курульное кресло 15-16 веков.Изготовленное из березы русскими мастерами, но в ренессансной итальянской традиции, - оно использовалось знатными светскими и духовными особами в интерьерах, в походах и в путешествиях.Ирина Короткова, хранитель коллекций музея-заповедника "Александровская слобода":- Такие кресла происходят от древнеримских курульных, а те, в свою очередь, восходят к образцам мебели древних этрусков. В эпоху итальянского возрождения такое кресло называлось "савонарола". Надежность конструкции, высокая функциональность позволяла использовать такие кресла из века в век.