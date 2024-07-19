Музыкальный подарок от мужского хора Спасо-Евфимиева монастыря и гусляра Анастасии Старчак...

Музыкальный подарок от мужского хора Спасо-Евфимиева монастыря и гусляра Анастасии Старчак представят в преддверии юбилея СуздаляТак звучит Суздаль. Музыкальный подарок от мужского хора Спасо-Евфимиева монастыря и гусляра Анастасии Старчак. В преддверии грандиозного юбилея города-музея солисты и музыканты представят гостям и жителям Суздаля новую духовную программу."Душа и гусли" - это атмосфера вечернего храма, множество горящих свечей и неповторимое сочетание мужских голосов и струн древнерусского музыкального инструмента. Зрители услышат духовные стихи, молитвы и светские произведения.Программа "Душа и гусли" сегодня - 19 июля, в 19:30 в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи.