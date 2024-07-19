На проспекте Ленина закрывают карманы и готовят их к платным парковкам? Такой вопрос мог появиться в голове водителей, проезжающих по одной из магистральных улиц города – три стоянки уже

На проспекте Ленина закрывают карманы и готовят их к платным парковкам? Такой вопрос мог появиться в голове водителей, проезжающих по одной из магистральных улиц города – три стоянки уже закрыли бордюрным камнем. Одного места для машин не стало прямо за остановкой «Улица Пичугина», два других убрали рядом с библиотекой №2. Неужели проспект ждет та же