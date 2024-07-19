Дана Борисова рассказала, откуда у нее на шее появился пугающий шрам.

Дана Борисова рассказала, откуда у нее на шее появился пугающий шрам.Давно 48-летняя Дана Борисова не шокировала публику. Внезапно телеведущая появилась перед аудиторией с изуродованным шрамами лицом, чем сильно напугала поклонников. Многие приняли рубец на шее за последствия неудачной пластики.В СМИ появились десятки мнений от экспертов, которые прогнозировали знаменитости боли и страдания после операции. Однако, все домыслы развеяла сама Дана Борисова. Телеведущая объяснилась перед публикой, заявив, что шрам всего лишь является последствием безоперационной методики омоложения кожи – нитевого лифтинга.Дана добавила, что абсолютно не стесняется этих процедур, поэтому не стала скрывать шрам. Она всегда гордилась своим телом и не прятала морщины и целлюлит. Таким образом, ведущая дала понять, что никогда не станет скрывать правду о себе.Примечательно, что не все верят откровениям Борисовой. Многие коллеги считают, что она делает полноценную пластику, которая ей вовсе ни к чему. Так отреагировал музыкальный критик Денис Сорокин. Он добавил, что если Дана не прекратит увлекаться этими процедурами, то станет похожа на Майкла Джексона.Напомним, не так давно Дана Борисова попала в больницу после того, как начала делать себе инъекции, способствующие быстрому похудению. Без сознания ее обнаружила дочь. По словам медиков, у звезды начался тремор, который мог привести к зарождению болезни Паркинсона. Специалисты вовремя оказали ей первую помощь.