Невероятная находка: в Госархиве Владимирской области обнаружен автограф князя Дмитрия...

"Невероятная находка": в Госархиве Владимирской области обнаружен автограф князя Дмитрия ПожарскогоА сейчас о невероятной архивной находке. В год тысячелетия Суздаля в Госархиве области обнаружен автограф князя Дмитрия Пожарского.- Его развернули и на затыле, он сделал дополнение, и потом дьяк начал расписывать.Документальная реликвия , бесценная.... Еще бы, трудно представить - эту подписную челобитную Суздальского покровского девичьего монастыря держал в руках сам русский князь, уроженец Суздальской земли, национальный Герой России Дмитрий Михайлович Пожарский. Князем даже оставлен "автограф". Обнаружить его удалось эксперту Матвею Давыдову. Причем научное открытие сделано благодаря уже известному документу. Который был опубликован им не раз. Но спустя годы .Матвей Давыдов, заведующий научно- исследовательским отделом Владимиро - Суздальского музея-заповедника, кандидат исторических наук:- Этой зимой я занимался подготовкой буклета о князе Пжарском. И поймал себя на мысли, что помню один документ. Монахини Суздальского покровского монастыря просят избавить их от тягот, связанных с военными поставками во время Суты..И дата 2 августа 1612 г.Вот так совпадение! Известно, что как раз в это время Пожарский из Ярославля по пути в Москву заехал поклониться отеческим гробам в Суздаль. Этот факт и заставил исследователя посмотреть на челобитную более внимательным взглядом: чьи же пометки стоят на документе ?Кто определял дальнейшую судьбу монастырской жалобы?- Я увидел, что здесь присутствуют 2 пометы. Одна - дьяка Михаила Данилова выполнена классическим калиграфическим почерком, вот верхняя очень грубая и не имеет подписи. Поскольку существуют несколько автографов князя Пожарского. Я сравнил небольшой текст и сравнил и убедился, текст принадлежит ему.Перед нами классический документ 17 века - столбец. Вытянутый в вертикальном направлении. В свернутом виде он приобретал форму свитка - трубочки, удобной для хранения. Деловой язык 17 века мало чем отличается от современного разговорного- замечает Матвей Давыдов. И при многолетнем опыте- легко читается.Челобитная игуменьи Суздальской обители Ольги была подана на имя бояр и воевод Второго ополчения. И фиксирует факт разорения вотчины Покровского монастыря " от панов, и от казаков , и от ратных людей"Алексей Арескин, начальник отдела публикации и использования документов Государственного архива Владимирской области:- Милость государи покажите, пожалуйте нас, земских богомолиц..Документ отражает сложную социально- политическую ситуацию летом 1612 г. Смутное время. Ослабевшая Россия стала добычей польско-литовских интервентов. Москва оккупирована. В центральной России идет сбор денег и оружия для защиты государства. В Суздале хозяйничает литовский шляхтич Александр Лисовский.Городу захватчиками причинен страшный ущерб. Уборочная пора, но людей нет, лошадей конфискуют. Вот в Суздальском Покровском девичьем монастыре и просят защиты от разорения.- Суздаль большую часть смуты был с изменниками и соответственно князь Пожарский здесь сделал некую уступку взамен того, что уступка будет воспринята с благодарностью.Вот она пометка Пожарского - оставлена на затылке челобитной. Трудно разглядеть с первого взгляда.Алексей Арескин, начальник отдела публикации и использования документов Государственного архива Владимирской области:- В соцсетях нам сразу задали вопрос- где здесь вообще автограф Пожарского?То, что это автограф Пожарского, подтверждает эксперт Матвей Давыдов. Доказательств предостаточно.Матвей Давыдов, заведующий научно- исследовательским отделом Владимиро- Суздальского музея-заповедника, кандидат исторических наук:- У Пожарского почерк сложился в очень юном возрасте- замечает Матвей Давыдов. Первый связанный с его жизнью документ- подпись на обороте грамоты - оформлял передачу деревни в Стародубье о своем рано умершем отце. Пожарскому было 9 лет и его почерк до старости не менялся не менялся.В наше время известно около десяти автографов князя Пожарского . Документы на хранении в российских архивах и музеях. Почерк его изучен и имеет характерные особенности.Матвей Давыдов, заведующий научно- исследовательским отделом Владимиро- Суздальского музея-заповедника, кандидат исторических наук:- Он часто путал буквы А и Я. Плохо писал сложные буквы, например, М, Д - у него они иногда не сходились, отдельные элементы. Как будто у него были проблемы с моторикой. Это не следствия каких то ранений, полученных во взрослом возрасте. Видимо не научился писать, но удивляться здесь нечему. Влиятельные высокопоставленные люди той эпохи в лучшем случае умели читать.Оказывается , умение писать в те годы не считалось главным занятием для знатного высокопоставленного человека, государственного деятеля- замечает историк. На то, что надпись принадлежит именно Пожарскому, указывает еще один явный признак.Матвей Давыдов, заведующий научно- исследовательским отделом Владимиро- Суздальского музея-заповедника, кандидат исторических наук:- Очень показательна сама резолюция. Не иметь датошных людей, да и корму никаких - фраза составлена - вы видите- с грамматическими неточностями...Согласование идет так, что было бы странно, что профессиональный чиновник писал так...Любой документ хорош тем , что понятен с первых слов. Во - вторых, категоричность запрещения-говорит о том, что решение принимал кто-то из руководителей земского ополчения.Все эти исследования навели на мысль, что мы имеем дело именно с рукой Дмитрия Пожарского. Почерк князя не сложно сравнить с другими сохранившимися автографами- они в свободном доступе в интернете. Явные признаки- буква Х в виде креста, буква Р - лежащая- Очень характерно написание букв, можете подойти ближе...очень грубые, как будто написаны ребенком чуть пляшущие- характерные черты.- Все видно, что это его почерк.В архивных фондах нашего региона это первый автограф Дмитрия Пожарского. На документе кроме пометки князя имеется и автограф еще одного исторического лица- дьяка Михаила Феофилактовича Данилова. Эти аргументы подтверждают критерий ценности -документ будет включен в Государственный реестр уникальных документов Архивного Фонда России.Интересен еще один факт: эта средневековая челобитная была подшита в архивное дело в спешном порядке в июле 1941 года- шел первый месяц Великой Отечественной войны. Архивы вместе со своей страной переживали потрясения, и сегодня сохраняют живую нить связи между веками и поколениями.Татьяна Воронцова, Андрей Беляков. "Вести- Владимир"