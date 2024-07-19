Подрядная организация, строившая Дом культуры в посёлке Галицы Гороховецкого района, не выполнила условия муниципального контракта.

Подрядная организация, строившая Дом культуры в посёлке Галицы Гороховецкого района, не выполнила условия муниципального контракта. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.В ходе проверки было установлено, что в рамках нацпроекта «Культура» между районной администрацией и подрядчиком был заключён договор на сумму более 46 млн рублей. Сроки исполнения контракта прошли, однако работы на объекте до сих пор не завершены.В настоящий момент административное дело в отношении директора подрядной фирмы направлено в суд.