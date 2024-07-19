Erid: F7NfYUJCUneLt1fvzBdp Россияне стали больше часов проводить за просмотром фильмов и...

Erid: F7NfYUJCUneLt1fvzBdpРоссияне стали больше часов проводить за просмотром фильмов и сериаловЗа шесть месяцев 2024 года общее время, потраченное зрителями на онлайн-смотрение фильмов и сериалов, выросло на 45% в сравнении с первым полугодием 2023 года. Наибольшую тягу к онлайн-кинотеатрам проявляют россияне 35-44 лет, при этом основная часть интернет-трафика стриминговых платформ приходится на мужчин. Общероссийская тенденция подтверждается в Владимире здесь доля мужчин превышает 53%. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и START.С января по июнь 2024 года суммарное количество часов, которое зрители проводят за просмотром фильмов и сериалов, выросло на 45% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, отмечают в START. В категории сериалов россияне чаще выбирали драмы. Во многом это связано с популярностью сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», интерес к которому сохранился и в 2024 году. Большим спросом также пользуются сериалы в жанрах комедия и мелодрама. А в топ-3 самых быстрорастущих жанра вошли драма (+64%), семейный (+62%) и боевик (+50%).Среди фильмов россияне отдают предпочтение комедиям, количество просмотров кинолент этой категории выросло на 28% год к году. Однако наибольший рост продемонстрировали картины в жанрах научная фантастика (+91%), историческое кино (+42%) и семейное кино (+34%).Во Владимире, по данным МегаФона, в структуре потребления больше половины всего интернет-трафика онлайн-кинотеатров приходится на мужчин (53%). В 2024 году у кинотеатра «Кинопоиск» эта доля оказалась наивысшей — 61%. Однако есть и стриминги, где превалирует женская аудитория. Так, на «ivi» и PREMIER жительницы Владимира потребляют более 58% и 53% трафика соответственно.В настоящее время около 69% всех потраченных гигабайт в онлайн-кинотеатрах приходится на жителей Владимира 25-44 лет, из них 39% — на зрителей возрастной группы 35-44 года. Молодежь (14-24 года) наиболее активна в онлайн-кинотеатрах PREMIER (8% всего трафика) и «wink» (9%), а аудитория 45+ из Владимира чаще потребляет видеоконтент на платформе «Смотрим.ру» — 22% от всего интернет-трафика стриминга.Наибольший интерес к фильмам и сериалам россияне проявляли в январе во время новогодних праздников, а реже всего на видеосервисы заходили в мае. Чаще всего зрители выбирают для просмотра онлайн-контента вечернее время после 18 часов, а самый популярный день для кинопросмотра — воскресенье.Активнее всего контент онлайн-кинотеатров смотрят жители Москвы и Краснодарского края — на эти два региона приходится половина всего объема интернет-трафика данного сегмента. В топ-5 регионов Центрального Федерального округа также входят: Москва и Московская область, Воронежская, Тамбовская, Смоленская и Тверская области.МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. МегаФон развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуются 76,7 млн клиентов.Фото выкуплены «МегаФон» с ShutterstockРЕКЛАМА. ПАО «МЕГАФОН»