Людмила Гурченко в 1983 году была признана лучшей актрисой СССР. За свою карьеру она снялась почти в 90 фильмах и сериалах. И во многих из них она проявила себя не только как гениальная актриса, но и как прекрасная певица. Давайте вспомним картины с ее участием по звучащим там песням!

Людмила Гурченко в 1983 году была признана лучшей актрисой СССР. За свою карьеру она снялась почти в 90 фильмах и сериалах. И во многих из них она проявила себя не только как гениальная актриса, но и как прекрасная певица. Давайте вспомним картины с ее участием по звучащим там песням!1. "Мчатся годы-непогоды // Над моею головой, // Словноне была я сроду // Кучерявой, молодой".А – "Старые клячи";Б – "Моя морячка";В – "Уходя – уходи".2. "Так бывает – станешь взрослее ты // И, как птица,ввысь улетишь, // Кем бы ни был, знай, что для мамы ты – // Как и прежде, милыймалыш".А – "Мама";Б – "Гулящая";В – "Наша дача".3. "В мираж и дым, в химеры верьте, // Пожитки не зачемтащить, // Ведь не уехать дальше смерти, // Стремитесь жизнь перекроить".А – "Дневник директор школы";Б – "Вокзал для двоих";В – "Идеальный муж".4. "Сколько ждать придется – я не знаю .// Но тебя я среди всех, я // Среди всех легко узнаю. //Что же ты медлишь?"А – Соломенная шляпка";Б – "Любимая женщина механика Гаврилова";В – "Шаг навстречу".5. "Мы решили перебраться за кордон, // Чтобы жизнью наслаждаться, миль пардон, // Чтобы с ветреной кокеткой пить вино, // А с блондинкой иль с брюнеткой – все равно".А – "Магистраль";Б – "Сибириада";В – "Корона российской империи".6. "На плече твоем до зари лежать, // О любви шептать ночью вешнею, // Сыновей рожать, дочерей рожать – // Исполнять свое дело вечное".А – "Особо важное задание";Б – "Прощальные гастроли";В – "Шурочка".ОТВЕТЫ1 – А – "Старые клячи";2 – А – "Мама";3 – Б – "Вокзал для двоих";4 – Б – "Любимая женщина механика Гаврилова";5 – В – "Корона российской империи";6 – А – "Особо важное задание".