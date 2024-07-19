Еще один погибший, который стал 29-ым в списке жертв водной стихии. Сегодня около половины второго дня очевидцы сообщили о страшной находке. Они заметили мертвого человека в воде. Как

Еще один погибший, который стал 29-ым в списке жертв водной стихии. Сегодня около половины второго дня очевидцы сообщили о страшной находке. Они заметили мертвого человека в воде. Как рассказали в МЧС, труп выловили муниципальные спасатели. На данный момент личность погибшего и причины трагедии устанавливаются. Известно только, что это взрослый мужчина. Этим летом количество утонувших почти