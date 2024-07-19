Ковровская прокуратура проверила физиотерапевтическое отделение ГБУЗ ВО «Ковровская городская больница № 2». Поводом послужили жалобы жителей в соцсетях на отвратительное состояние

Ковровская прокуратура проверила физиотерапевтическое отделение ГБУЗ ВО «Ковровская городская больница № 2». Поводом послужили жалобы жителей в соцсетях на отвратительное состояние медучреждения. Надзорное ведомство проверило массажный кабинет, кабинеты парафино-эзокеритных аппликаций, лазерной терапии, электро-светолечения, ингаляций, ЛФК, старшей медицинской сестры. Из пресс-релиза прокуратуры области Во всех вышеперечисленных кабинетах, кроме кабинета ЛФК, а также в коридоре отделения имеются многочисленные