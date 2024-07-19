Как рассказали в Следкоме, инцидент произошел 31 мая. В тот вечер пьяный местный житель решил развлечься и отправился на территорию физкультурно-оздоровительного комплекса «Черемушки». Там

Как рассказали в Следкоме, инцидент произошел 31 мая. В тот вечер пьяный местный житель решил развлечься и отправился на территорию физкультурно-оздоровительного комплекса «Черемушки». Там он стал нарушать общественный порядок – вел себя вызывающе и матерился. По сигналу тревожной сигнализации на место прибыли сотрудники полиции. Они попытались задержать дебошира, чтобы доставить его в отдел. Но мужчина начал