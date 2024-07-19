Как рассказали в Следкоме, инцидент произошел 31 мая. В тот вечер пьяный местный житель решил развлечься и отправился на территорию физкультурно-оздоровительного комплекса «Черемушки». Там
<a href="https://33live.ru/novosti/19-07-2024-v-melenkax-budut-sudit-xuligana-kotoryj-izbil-policejskix-pytavshixsya-ego-zaderzhat.html" target="_blank">В Меленках будут судить хулигана, который избил полицейских, пытавшихся его задержать</a> - Как рассказали в Следкоме, инцидент произошел 31 мая. В тот вечер пьяный местный житель решил развлечься и отправился на территорию физкультурно-оздоровительного комплекса «Черемушки». Там
[url=https://33live.ru/novosti/19-07-2024-v-melenkax-budut-sudit-xuligana-kotoryj-izbil-policejskix-pytavshixsya-ego-zaderzhat.html]В Меленках будут судить хулигана, который избил полицейских, пытавшихся его задержать[/url] - Как рассказали в Следкоме, инцидент произошел 31 мая. В тот вечер пьяный местный житель решил развлечься и отправился на территорию физкультурно-оздоровительного комплекса «Черемушки». Там