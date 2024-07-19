Это подвеска к гривне.

В Муроме во Владимирской области археологи нашли уникальные молоточки Тора. Так называется кольцевидная торсированная подвеска к гривне.Находка не характерна для наших широт. Подобные подвески были распространены на территории в Скандинавии. Они датируются 10-м веком. Молоточки Тора могли входить в состав амулета или быть самостоятельной подвеской.Также археологи обнаружили фрагменты поясного набора. Сейчас раскопки в Окском парке продолжаются.Напомним, что в Суздале обнаружили .