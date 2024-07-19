В Муроме завершили благоустройство сквера возле городского ЗАГСа, который располагается в доме №55А на улице Ленина. Как сообщили в правительстве, работы проводились в рамках нацпроекта

В Муроме завершили благоустройство сквера возле городского ЗАГСа, который располагается в доме №55А на улице Ленина. Как сообщили в правительстве, работы проводились в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В обновленном пространстве установили лавочки и урны. Для вечерних прогулок там появились светильники. Дорожки в сквере выложили плиткой, а также озеленили территорию. Прокомментируйте новость у нас