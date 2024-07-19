В Петушках за попытку сбыта наркотиков гражданин Таджикистана на 6 лет отправлен в колонию строгого...

В Петушках за попытку сбыта наркотиков гражданин Таджикистана на 6 лет отправлен в колонию строгого режимаПетушинским районным судом вынесен приговор в отношении гражданина Республики Таджикистан.Известно, что осенью 2023 года неустановленное следствием лицо в интернете предложило мужчине организовать на территории Московской и Владимирской областей тайники-закладки для сбыта наркотиков, на что последний согласился.Далее неизвестный сообщил осужденному о местонахождении тайника-закладки с оптовой партией наркотических средств – мефедрона и метадона общей массой свыше 40 грамм в г. Домодедово Московской области.Мужчина забрал наркотики и разместил в тайниках на территории г. Орехово-Зуево и г. Петушки."Довести свой преступный умысел до конца злоумышленники не смогли, так как в тот же день осужденный задержан сотрудниками полиции, наркотики изъяты из незаконного оборота", - сообщили пресс-службе областной прокуратуры.Виновному назначено 6 лет колонии строго режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky