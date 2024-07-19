В ближайшую субботу, 20 июля, в Гусь-Хрустальном состоится рейдовое мероприятие, направленное на пресечение фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

В ближайшую субботу, 20 июля, в Гусь-Хрустальном состоится рейдовое мероприятие, направленное на пресечение фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Отмечается, что стражи порядка будут проверять не только водителей машин, но и байкеров. Цель рейда – снижение уровня аварийности и тяжести последствий в ДТП.«Госавтоинспекция подчеркивает, что вождение в состоянии опьянении представляет значительную угрозу не только для нарушителя, но и для других участников дорожного движения», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.