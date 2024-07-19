В Суздале археологи Института Российской Академии Наук нашли печати князя Юрия Долгорукого и нотаря...

В Суздале археологи Института Российской Академии Наук нашли печати князя Юрия Долгорукого и нотаря ГеоргияСвинцовые буллы обнаружены во время "спасательных" раскопок - на участках современного строительства и благоустройства.Печать князя Юрия Долгорукого - с изображением святого Георгия и княжеским знаком. Святой - с копьём и щитом, по сторонам - колончатая надпись - ГЕ ОР. На обороте - княжеская тамга - двузубец прямоугольных очертаний. Знак Юрия Владимировича Долгорукого, разместившего свой двор в Суздале.На полстолетия он сделал город политическим центром Северо-Восточной Руси. Печать найдена на юго-восточной окраине Суздаля, на участке, который находился с внешней стороны укреплений Окольного города.Вторая найденная печать - с поясным изображением Богоматери Оранты. На обороте - трехстрочная надпись по-гречески. В переводе- "Богородица, помоги рабу твоему Георгию нотарю". Печать обнаружена в северной части суздальского кремля.