Владимирцам объяснили, как выбрать «правильное» мороженое В жаркую погоду хочется освежиться...

Владимирцам объяснили, как выбрать «правильное» мороженоеВ жаркую погоду хочется освежиться чем-то легким и вкусным. На помощь приходит самый популярный десерт лета — мороженое. Но как выбрать правильное? Об этом в проекте Роспотребнадзора «Здоровое питание» рассказала врач-диетолог ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяна Залетова.Употреблять мороженое следует в определённых количествах: за один раз можно съесть одну порцию весом от 70 до 100 граммов. В день — максимум две порции.Мороженое в стаканчике или эскимо может содержать дополнительные калории из-за различных наполнителей, таких как варенье, глазурь (шоколадная, фруктовая), орехи и другие добавки.Однако летом мы более активны, чем зимой, благодаря длинному световому дню обменные процессы в организме проходят быстрее, и мы едим меньше. Поэтому для людей со стабильным весом калорийность мороженого обычно компенсируется этими факторами, - отмечает врач-диетолог.Что искать на этикетке?Если речь идёт о сливочном мороженом или пломбире, то в их состав должны входить цельное молоко, сгущённое молоко, сливки и сахар.При этом допускается использование обезжиренного молока или восстановленного сухого молока. В таком мороженом также будут загустители и стабилизаторы.Мороженое, изготовленное по ГОСТу, имеет привычный для нас вкус, который многие помнят с детства, — объясняет эксперт.Если на упаковке нет надписи «ГОСТ», то мороженое, скорее всего, изготовлено по техническому регламенту или техническим условиям. Состав такого десерта может различаться. Возможно, присутствие растительных масел, включая пальмовое. Кроме того, вафельный стаканчик обычно изготавливается с использованием крахмала и кокосового масла.Почему в жару не стоит есть много мороженого?Из-за высокой температуры окружающей среды механизмы терморегуляции нашего организма могут давать сбой. Если добавить к этому большое количество холодной еды или напитков, то можно локально переохладиться и легко простудиться, что часто случается летом. Риск заболевания особенно высок, если есть сквозняк из открытого окна или кондиционера.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений