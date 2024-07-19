В ближайший вторник, 23 июля, жильцам ряда домов по улицам Растопчина и Комиссарова во Владимире отключат газ.

В ближайший вторник, 23 июля, жильцам ряда домов по улицам Растопчина и Комиссарова во Владимире отключат газ. Об этом рассказала городской администрации.Голубого топлива не будет с 09.00 до 16.00. Прекращение подачи связано с производством работ на газопроводе низкого давления.«Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» приносит жителям города извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.