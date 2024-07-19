Во Владимире прошла конференция, посвященная поддержке малого и среднего...

Во Владимире прошла конференция, посвященная поддержке малого и среднего агропредпринимательстваРеализация фермерской продукции - что нового в системе сбыта? Встречу было решено провести в обновленных павильонах "Центрального рынка". На старейшей городской торговой точке продолжаются работы по благоустройству. Кристина Иванова продолжит.Огурцы, помидоры, чеснок, грибочки, зелень. Всё сочное, свежее, вкусное, хвалит свой товар Вадим Шлык. Натурпродукт из Сновиц, с небольшого огорода.- Только жарко... Но он обещает поставить кондиционеры…Вадим Шлык 20 лет торгует здесь овощами. Аренда, как для местного, льготная. А после ремонта на городском Центральном рынке стало и почище, и попросторнее, замечают постоянные арендаторы.- Пожелание, чтобы народу побольше ходило. А остальное все нормально.Большая реновация владимирского Центрального рынка включает в себя и меры по привлечению покупателя. Для этого, например, отданы сетевикам некоторые возрожденные павильоны. Такие, как этот. Еще недавно помещение было заброшено, а сегодня здесь проходит конференция, посвященная поддержке малого и среднего агропредпринимательства.Виктор Иванов - директор МУП "Владимирский центральный рынок" :- Фермеров как раз ждет, скорее всего, половина этого корпуса через входную группу основную. Мы всегда идем, повторюсь, навстречу. Сдаем от метра, от одного дня аренда. То есть очень гибкие варианты..Сегодня Владимир - центр сбыта региональной фермерской продукции. А рынок на Батурина - основная площадка, где мясо, овощи и фрукты можно взять непосредственно у производителя, без посредников. У бывшего колхозного рынка в этом году открылось второе дыхание. Мэрия анонсирует большие перемены. Уже завершены работы в основном корпусе. Впереди реконструкция открытой территории и фасада. В планах администрации также организация под эгидой рынка мест сезонной торговли по всему городу. В процессе и смена юридического статуса организации.Ольга Гарева - заместитель начальника управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и туризма администрации г. Владимира:- Конкурентные рынки должны остаться конкурентными. Поэтому в рамках федерального закона мы сейчас проводим перевод юридического лица из формы МУПа в форму ООО. При этом основным и единственным собственником рынка по-прежнему остается администрация города.На конференции также шла речь о самом статусе "фермерский продукт". Покупатель должен быть уверен, что такая надпись на этикетке - не просто реклама. На федеральном уровне разрабатывается законопроект, который ограничит использование крафтового знака качества ради красного словца. Обсудили и НОВЫЕ меры поддержки самих фермеров. Для малых хозяйств, например, разработан проект "Агроинтегратор".Олег Пугаев - министр сельского хозяйства Владимирской области:- Объединение усилий малых игроков, которые по одиночке не могут дойти до крупной торговой сети, а объединив усилия и сформировав партии однородной продукции, могут уже выходить на серьезный федеральный уровень. И поставлять свою продукцию в торговые сети - в те самые магазины шаговой доступности, в которые мы с вами как потребители ежедневно ходим.Сегодня в нашем регионе около 300 крестьянско-фермерских хозяйств. Многие из них, конечно, производят товар малыми партиями. Это практически ремесленный продукт. Везти его куда-то совсем необязательно - об этом тоже говорили на встрече. "Штучные" фермерские продукты могут стать флагманами нового для нашего региона направления - агротуризма.Кристина Иванова, Алексей Ковалёв. “Вести-Владимир".