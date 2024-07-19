Во Владимире прошло заседание международного клуба «Диалог» Укрепить контакты между странами. В...

Во Владимире прошло заседание международного клуба «Диалог»Укрепить контакты между странами. В рамках празднования 1000-летия Суздаля в доме дружбы прошло заседание международного дискуссионного клуба "Диалог".Одна из главных тем - "Сохранение культурного наследия как фактор развития российской государственности". В заседании приняли участие чиновники, общественные деятели, ученые, эксперты, журналисты из Китая, Камеруна, Киргизии, Шри-Ланки и других стран.Участники "Диалога" обсудили влияние культурного наследия на социальный прогресс всего человечества, международный опыт сохранения объектов культуры и искусства, а также вопросы национальной идентичности и традиционных ценностей.Вячеслав Картухин, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:- Культурное наследие- это особая история, потому что у нас очень много памятников культурного наследия, восемь памятников находятся под охраной ЮНЕСКО и конечно мы считаем себя родиной российской государственности, поэтому для нас очень важно чтобы диалог здесь работал, развивался, чтобы как можно больше стран приезжало к нам.