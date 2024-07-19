С инициативой выступили местные жители.

Во Владимире на Большой Нижегородской улице установят новый светофор — при повороте с промзоны в Добром.С инициативой выступили местные жители. Водители не могут выехать на Большую Нижегородскую с прилегающих небольших улиц. Пешеходы с трудом преодолевают проезжую часть.Идею поддержала комиссия по безопасности дорожного движения. Об этом 19 июля сообщил депутат Законодательного собрания Александр Цыганский.Сейчас специалисты должны завершить проектирование. После они приступят к монтажу объекта. Власти планируют привести в порядок участок внутриквартальной дороги от дома №104 на Большой Нижегородской до переезда 194 километр. Работы проведут и на проезжей части, и на тротуаре.