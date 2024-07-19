Во Владимирской области открывается выставка Творческие династии Мстёры Сегодня (19 июля 2024...

Во Владимирской области открывается выставка "Творческие династии Мстёры"Сегодня (19 июля 2024 года) во Мстёрском художественном музее открывается выставка "Творческие династии Мстёры"На ней представят 5 династий миниатюрного искусства: Корсаковых, Молодкиных, Фомичёвых, Шишаковых и Юдиных.Более ста работ, которые отражают взгляд семей сквозь поколения на одни и те же вещи. Например, Молодкины - мастера лаковой миниатюры.А Корсаковы, в частности основатель династии - Василий Иванович, был художником, фронтовиком и педагогом. И писал работы на тему любви к Родине, такие как "Русь:тревожные времена", "В лесу прифронтовом" "Встреча подводников".